Winstirke проведёт турнир по CS:GO с призовым фондом в 500 тыс. рублей

Winstrike проводит любительский турнир по Counter Strike: Global Offensive в игровых клубах своей сети. Общая стоимость призового фонда турнира составляет 500 тыс. рублей.



Региональные LAN-квалификации пройдут в Серпухове, Челябинске, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Твери с 13 по 28 июля. Сильнейшие региональные команды получат слоты в Online-суперфинале, который состоится 4 августа.



Всего в региональных квалификациях примут участие 64 команды. Победители этого этапа будут представлять свой регион на битве городов в суперфинале турнира.



Winstrike — киберспортивный холдинг, целью которого является популяризация и развитие киберспорта в России и за рубежом, а также поддержка молодых талантливых игроков и развитие общества киберспортсменов в целом.