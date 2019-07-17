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Winstirke проведёт турнир по CS:GO с призовым фондом в 500 тыс. рублей

Winstirke проведёт турнир по CS:GO с призовым фондом в 500 тыс. рублей
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Winstrike проводит любительский турнир по Counter Strike: Global Offensive в игровых клубах своей сети. Общая стоимость призового фонда турнира составляет 500 тыс. рублей.

Региональные LAN-квалификации пройдут в Серпухове, Челябинске, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Твери с 13 по 28 июля. Сильнейшие региональные команды получат слоты в Online-суперфинале, который состоится 4 августа.

Всего в региональных квалификациях примут участие 64 команды. Победители этого этапа будут представлять свой регион на битве городов в суперфинале турнира.

Winstrike — киберспортивный холдинг, целью которого является популяризация и развитие киберспорта в России и за рубежом, а также поддержка молодых талантливых игроков и развитие общества киберспортсменов в целом.

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