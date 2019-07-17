Представлена обновлённая Nintendo Switch с улучшенной батареей

На официальном сайте Nintendo появилась страница об обновлённой Nintendo Switch с улучшенной батареей.



Обещается, что новая версия будет держать зарядку от 4,5 до 9 часов, оригинальная модель держит зарядку от 2,5 до 6,5 часа. А вот новая Nintendo Switch Lite расположилась между двумя версиями — от 3 до 7 часов.



Продажи обновлённой версии начнутся в конце августа в Японии. Других деталей на сайте не представлено, цвета в новой версии останутся те же — серый и красно-голубой.