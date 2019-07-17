Тренер российской команды по CS:GO уволился за неделю до главного турнира сезона

Наставник forZe Рустам 5TRYK#R Алимкулов в своём «твиттере» объявил, что покидает российскую команду и готов к новым предложениям. Экс-игрок PARTY и ANOX возглавлял коллектив с начала 2018 года. Рустам также пояснил, что причиной расставания стали разногласия в команде.
ForZe продолжает подготовку к турниру CIS Minor Championship, который пройдёт 24-27 июля в Берлине. По результатам этого турнира сильнейшие коллективы СНГ получат путёвки на чемпионат мира StarLadder Berlin Major.
На данный момент организация forZe не прокомментировала заявление тренера.
Ранее стало известно, что к работе с командой будет привлечён известный в прошлом игрок Анатолий «liTTle» Яшин, который должен был помочь главному тренеру в вопросах тактики. Уже тогда 5TRYK#R отмечал, что может в скором времени остаться без работы.
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