На обложке игры The Sims впервые появилась однополая пара

Разработчики The Sims 4 показали обложку игры, на которой изображены обнимающиеся девушки. Сначала фанаты игры сомневались, в каких отношениях находятся эти девушки, но вскоре разработчики предоставили биографию героинь: они лесбиянки.



Представители ЛГБТ стали появляться в игровой серии с 2016 года, когда разработчики выпустили патч, позволяющий кастомизировать персонажа. Любую одежду и аксессуары можно было надеть на представителей любого пола.

Представители ЛГБТ-сообщества представляются в играх не впервые. Ранее разработчики Overwatch признали, что Солдат-76 состоял в гомосексуальных отношениях, а одна из героинь — Трейсер — является лесбиянкой.

The Sims — серия компьютерных игр в жанре симулятор жизни, разработанная геймдизайнером Уиллом Райтом и компаниями Maxis и The Sims Studio и изданная компанией Electronic Arts.