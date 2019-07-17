На Украине из пенсионеров соберут команду по CS:GO

На Украине объявили набор игроков в CS:GO старше 55 лет. Благотворительный проект совместно с крупным производителем техники намерен собрать колоритную команду.



Несмотря на возраст участников и низкие стартовые требования (базовое владение ПК и желание обучаться), проект ставит перед собой весьма амбициозные задачи. На первом этапе будет отобрано 10 кандидатов, которые будут ежедневно в течение шести недель заниматься по 2-3 часа в день с профессиональным тренером.



Первый официальный матч команда пенсионеров проведёт на фестивале ComicCon в Киеве 21 или 22 сентября. Соперников нашли подходящих – известная шведская команда Silver Snipers, которая состоит из пожилых любителей CS:GO (средний возраст участников составляет более 70 лет).



Ранее Silver Snipers проиграла ровесникам из России – шоу-матч на «Игромире 2018» завершился победой Iron Legion со счётом 16:5.