На Украине из пенсионеров соберут команду по CS:GO

На Украине объявили набор игроков в CS:GO старше 55 лет. Благотворительный проект совместно с крупным производителем техники намерен собрать колоритную команду.
Несмотря на возраст участников и низкие стартовые требования (базовое владение ПК и желание обучаться), проект ставит перед собой весьма амбициозные задачи. На первом этапе будет отобрано 10 кандидатов, которые будут ежедневно в течение шести недель заниматься по 2-3 часа в день с профессиональным тренером.
Первый официальный матч команда пенсионеров проведёт на фестивале ComicCon в Киеве 21 или 22 сентября. Соперников нашли подходящих – известная шведская команда Silver Snipers, которая состоит из пожилых любителей CS:GO (средний возраст участников составляет более 70 лет).
Ранее Silver Snipers проиграла ровесникам из России – шоу-матч на «Игромире 2018» завершился победой Iron Legion со счётом 16:5.
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