В Dota 2 вместо ника участника The International отображалось ругательство
Разработчики из компании Valve совершили ошибку при добавлении к Dota 2 карточек участников The International 2019. В результате некоторые никнеймы игроков стали отображаться неправильно (вместо официальных появились те, что были у игроков ранее).
К примеру, керри перуанской команды Infamous Эктор Антонио «K1» Родригес был представлен нецензурным выражением. Возможно, Valve пропустила ник из-за того, что он был написан на испанском языке. В мягком переводе этот ник означает «любитель женщин постарше».
Через несколько часов разработчики исправили ошибку. На данный момент никнейм Родригеса отображается правильно.
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