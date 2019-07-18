В Dota 2 вместо ника участника The International отображалось ругательство

Разработчики из компании Valve совершили ошибку при добавлении к Dota 2 карточек участников The International 2019. В результате некоторые никнеймы игроков стали отображаться неправильно (вместо официальных появились те, что были у игроков ранее).



К примеру, керри перуанской команды Infamous Эктор Антонио «K1» Родригес был представлен нецензурным выражением. Возможно, Valve пропустила ник из-за того, что он был написан на испанском языке. В мягком переводе этот ник означает «любитель женщин постарше».



Через несколько часов разработчики исправили ошибку. На данный момент никнейм Родригеса отображается правильно.