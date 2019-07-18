В NHL 20 добавят фирменный бросок Овечкина

Разработчики Electronic Arts сегодня представили трейлер новой версии своего хоккейного симулятора. В ролике, посвящённом NHL 20, сообщается, что в числе новшеств появился форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Авторы игры намерены добавить в NHL 20 специальные приёмы для отдельных игроков. Особого внимания также удостоился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – в игре появится его бросок из левого круга вбрасывания.



NHL 20 выйдет на XBox One и PlayStation 4 уже 13 сентября.

Видео можно посмотреть на канале EA SPORTS NHL в YouTube.