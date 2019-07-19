Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077

Координатор Cyberpunk 2077 Элвин Лю развеял слухи о том, что в игре появится певица и продюсер Леди Гага.



«Леди Гага „достаточно киберпанковая“ и могла бы вписаться в атмосферу игры, но в разработке Cyberpunk она участия не примет», — приводит слова Лю портал gameranx.



Cyberpunk 2077 выйдет на ПК и консолях 16 апреля 2020 года. На выставке E3 стало известно, что участие в разработке игры примет актёр Киану Ривз.