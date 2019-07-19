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Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077

Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Координатор Cyberpunk 2077 Элвин Лю развеял слухи о том, что в игре появится певица и продюсер Леди Гага.

«Леди Гага „достаточно киберпанковая“ и могла бы вписаться в атмосферу игры, но в разработке Cyberpunk она участия не примет», — приводит слова Лю портал gameranx.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК и консолях 16 апреля 2020 года. На выставке E3 стало известно, что участие в разработке игры примет актёр Киану Ривз.

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