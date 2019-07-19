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EA Sports выпустила геймплейный ролик FIFA 20

EA Sports выпустила геймплейный ролик FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0

Компания Electronic Arts на своём официальном канале опубликовала видео с демонстрацией игрового процесса футбольного симулятора FIFA 20.

В игру будут добавлены новые возможности для обводки «один в один» и защиты, а также исполнения стандартов. В новой игре серии будут улучшены удары и другие элементы игрового процесса.

FIFA 20 выйдет на ПК, XBOX One и PlayStation 4 27 сентября.

Видео можно посмотреть на канале EA SPORTS FIFA в YouTube.

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