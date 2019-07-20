Андрей Аршавин стал легендой PES

На VK Fest, который проходит в Санкт-Петербурге, бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина представили в качестве легенды футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.



1 июля 2018 года РПЛ заключила эксклюзивное партнёрство с Pro Evolution Soccer. По данному соглашению PES является единственным футбольным симулятором, в котором будут представлены российские клубы.

Фото можно посмотреть на странице Российской Премьер-Лиги в «Инстаграме».