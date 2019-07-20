Автор Mortal Kombat 11 раскрыл внешность Ночного волка

Создатель игры Mortal Kombat Эд Бун опубликовал в своем Twitter короткий превью-ролик, демонстрирующий внешность и одну из анимаций Ночного волка.

Персонаж вместе с Шан Цунгом, Синдел и другими героями вошёл в DLC Kombat Pack к последней игре серии — Mortal Kombat 11. Первый из них уже добавлен в игру.