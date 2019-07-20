Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

Автор Mortal Kombat 11 раскрыл внешность Ночного волка

Автор Mortal Kombat 11 раскрыл внешность Ночного волка
Киберспорт 0

Создатель игры Mortal Kombat Эд Бун опубликовал в своем Twitter короткий превью-ролик, демонстрирующий внешность и одну из анимаций Ночного волка.

Персонаж вместе с Шан Цунгом, Синдел и другими героями вошёл в DLC Kombat Pack к последней игре серии — Mortal Kombat 11. Первый из них уже добавлен в игру.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент