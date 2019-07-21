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FURIA и CR4ZY сыграют на StarLadder Major по CS:GO

FURIA и CR4ZY сыграют на StarLadder Major по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Сегодня прошли заключительные матчи региональных майнор-турниров по CS:GO в Америке и Европе. В бразильском дерби FURIA оказалась сильнее INTZ — 2:1 (16:5, 14:16, 16:6), а сербский коллектив CR4ZY переиграл датскую пятёрку North – 2:0 (16:7, 16:6).

Победители матчей заняли вторые места в своих регионах, получив гарантированные места на чемпионате мира StarLadder Major и по $ 15 тыс. North и INTZ получат последнюю возможность попасть на турнир через стыковые матчи.

StarLadder Major по CS:GO пройдёт в Берлине с 25 августа по 8 сентября. 24 коллектива разыграют $ 1 млн.

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