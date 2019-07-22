Участник The International лишился организации

Американская организация Forward Gaming, основателем которой является россиянин Давид Даштоян, объявила о прекращении своей деятельности.
Организация начала работу в сентябре прошлого года, когда подписала состав VGJ.Storm по Dota 2. Позже клуб открыл подразделение по Fortnite.
«С сожалением сообщаю, что мы должны закрыть компанию с непогашенной задолженностью перед игроками. Из-за отсутствия финансов мы не можем выплатить им зарплату за июль, а также отдать $36 тыс. призовых денег, которые были использованы для частичной выплаты зарплаты в июне», — написал Даштоян в своём «твиттере».
В начале июля состав Forward Gaming по Dota 2 отобрался на The International с призовым фондом более 30 миллионов долларов. Под каким именем команда выступит на турнире, пока неизвестно.
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