Blizzard рассказали о новом персонаже Overwatch
Разработчики Overwatch выпустили трейлер нового героя, который подтвердил слухи последних дней. Это действительно Сигма – учёный астрофизик, который теряет связь с сознанием после неудачного эксперимента.
Пока неизвестно, какую роль займёт Сигма и как будут работать его способности. Можно предположить, что они будут связаны с земным притяжением.
Напомним, ранее разработчики Overwatch попросили пользователей немного подождать выхода нового героя, сосредоточившись на других целях и задачах. Точная дата выхода Сигмы не называется и сейчас.
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