Blizzard рассказали о новом персонаже Overwatch

Разработчики Overwatch выпустили трейлер нового героя, который подтвердил слухи последних дней. Это действительно Сигма – учёный астрофизик, который теряет связь с сознанием после неудачного эксперимента.

Пока неизвестно, какую роль займёт Сигма и как будут работать его способности. Можно предположить, что они будут связаны с земным притяжением.

Напомним, ранее разработчики Overwatch попросили пользователей немного подождать выхода нового героя, сосредоточившись на других целях и задачах. Точная дата выхода Сигмы не называется и сейчас.