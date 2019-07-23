Microsoft вложит $ 1 млрд в искусственный интеллект для Dota 2

Компания Microsoft сообщила о сотрудничестве с проектом OpenAI, который разрабатывает искусственный интеллект для Dota 2. Компания вложит в поддержку OpenAI $ 1 млрд, а одной из целей станет создание нового Azure ИИ.

Одним из создателей OpenAI яляется Илон Маск. Компьютерный интеллект на базе имеющейся информации самостоятельно выбирает наиболее удачных героев, предметы и перемещается по карте. В апреле ИИ обыграл чемпионов мира OG со счётом 2:0.