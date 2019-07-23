Все популярные консоли объединили в одном компьютере

Один из американских компьютерных магазинов провёл успешный эксперимент и выпустил уникальную машину Big O, которая совмещает в себе комплектующие игрового ПК и трёх консолей.

При помощи пульта управления игрок может переключаться между ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. В продажу машина не поступит, а её себестоимость составит порядка $ 17 тыс.