В честь дня рождения Fortnite игроки получат подарки

Разработчики популярной игры Fortnite опубликовали на своём сайте список изменений патча 9.41. Большая часть нововведений уже добавлена в игру, другие элементы появятся 25 июля – в этот день Fortnite исполнится два года.

В честь дня рождения игроки получат подарки. Это легендарные внутриигровые предметы, однако пока разработчики не сообщают, какие именно. Кроме того на карте появится Праздничный торт: предмет позволит восполнить запас здоровья и запас щита.

В игру также были добавлены снайперская винтовка Синоптик, которая покажет круги Бури до их появления на мини-карте, а также временный режим Прятки, который также будет активен в Fortnite послезавтра.