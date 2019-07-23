В честь дня рождения Fortnite игроки получат подарки
Разработчики популярной игры Fortnite опубликовали на своём сайте список изменений патча 9.41. Большая часть нововведений уже добавлена в игру, другие элементы появятся 25 июля – в этот день Fortnite исполнится два года.
В честь дня рождения игроки получат подарки. Это легендарные внутриигровые предметы, однако пока разработчики не сообщают, какие именно. Кроме того на карте появится Праздничный торт: предмет позволит восполнить запас здоровья и запас щита.
В игру также были добавлены снайперская винтовка Синоптик, которая покажет круги Бури до их появления на мини-карте, а также временный режим Прятки, который также будет активен в Fortnite послезавтра.
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