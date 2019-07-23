Соболев: раньше играли в CS:GO с Кокориным и Мамаевым
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, с кем из футболистов в свободное время играет в Counter-Strike.
«Со Смоловым мы играем за одну команду. У нас там такая «дрим-тим» подобралась. В ней хватает футболистов. Мартынович, Синицын из «Краснодара». Кокорин с Мамаевым играли. Все в одной команде. Всех разрывали? Когда как», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
22-летний Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Крылья Советов» он перешёл в январе 2018 года из «Томи». В нынешнем сезоне форвард принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (оба — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (1 — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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