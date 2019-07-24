Команда выступает на Asia Minor по CS:GO без формы. Её потеряли в аэропорту
Китайская команда 5Power Gaming по CS:GO в первый день Asia Minor Championship выступает в чёрных футболках вместо своей формы. Менеджеры коллектива объяснили это тем, что багаж игроков потеряли в аэропорту.
По словам руководства команды, потерю обнаружили сразу после прилёта, однако обращение в авиакомпанию пока не принесло результатов. Сегодня команда уже закончила выступление, проиграв единственный матч австралийской Avant Gaming – 8:16.
Смогут ли найти багаж игроков до старта завтрашнего матча против Energy Esports из ЮАР, пока неизвестно.
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