Grayhound Gaming получили слот на StarLadder Major

Австралийская команда Grayhound Gaming в трёх сетах переиграла TYLOO из Китая в финале регионального майнор-турнира – 16:14, 6:16, 22:20. Пятерка с Зеленого континента заработала $ 30 тыс. и возможность выступить на чемпионате мира в Берлине.

Вторую путевку на турнир от азиатского региона завтра разыграют TYLOO и южнокорейская MVP PK. Победитель игры заработает слот в Берлин, проигравший получит последний шанс принять участие в StarLadder Major через стыковой турнир.

StarLadder Berlin Major по CS:GO пройдет с 23 августа по 8 сентября. 24 команды разыграют 1 миллион долларов и титул чемпионов мира.