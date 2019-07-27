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forZe впервые примет участие в мейджоре по CS:GO

forZe впервые примет участие в мейджоре по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Российская команда forZe в финале регионального минора по CS:GO одержала уверенную победу над Syman Gaming в двух сетах (16:5, 16:6) и впервые в истории примет участие в мейджор-турнире.

Завтра в последнем матче CIS Minor Championship Syman встретится с DreamEaters. Победитель матча также отправится на мейджор, проигравший сыграет в межрегиональном стыковом турнире.

StarLadder Berlin Major стартует 23 августа, призовой фонд турнира составит миллион долларов. Помимо forZe и победителя завтрашнего матча СНГ-регион представят Natus Vincere и AVANGAR.

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