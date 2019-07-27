forZe впервые примет участие в мейджоре по CS:GO

Российская команда forZe в финале регионального минора по CS:GO одержала уверенную победу над Syman Gaming в двух сетах (16:5, 16:6) и впервые в истории примет участие в мейджор-турнире.



Завтра в последнем матче CIS Minor Championship Syman встретится с DreamEaters. Победитель матча также отправится на мейджор, проигравший сыграет в межрегиональном стыковом турнире.



StarLadder Berlin Major стартует 23 августа, призовой фонд турнира составит миллион долларов. Помимо forZe и победителя завтрашнего матча СНГ-регион представят Natus Vincere и AVANGAR.