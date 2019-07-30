Стали известны футболисты, выбранные для обложки нового PES

Игровая компания Konami представила обложку новой версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer, который в этом году был переименован и получит название eFootball PES 2020.

На обложке игры появятся сразу четыре футболиста. Помимо форварда «Барселоны» Лионеля Месси PES 2020 представят Серж Гнабри («Бавария»), Миралем Пьянич («Ювентус») и Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»).

Игра eFootball PES 2020 поступит в продажу 10 сентября. Сегодня на PS4 и Xbox One появилась демо-версия игры, которая вскоре должна появиться и на ПК в цифровом магазине Steam.