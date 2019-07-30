Девушки проведут серию стримов в поддержку своей сексуальности
Известный стример Кейси Kaceytron Кэвинес анонсировала акцию SlutStream, которая запланирована на сегодня. Несколько девушек проведут свои трансляции в вызывающих нарядах, при этом присоединиться к акции могут другие стримерши.
Как сообщает сама организатор, девушкам надоела критика со стороны девственников-неудачников, которых возмущают их глубокие вырезы и откровенные наряды. Трансляции акции можно найти по тегу #slutstream на Twitch.
Kaceytron также анонсировала, что заработанные во время флешмоба средства будут направлены в благотворительную организацию, которая занимается проблемами секс-торговли.
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