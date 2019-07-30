Зидан будет изображён на обложке Ultimate издания FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Компания EA Sports представила новых Кумиров FUT – легендарных футболистов прошлых лет, которые получили специальные карточки в футбольном симуляторе FIFA. Их можно включить в состав наряду с обычными игроками.
Один из новых кумиров – легендарный футболист «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан. Помимо этого чемпион мира станет новым лицом обложки издания FIFA 20 Ultimate.
Напомним, что ранее EA показали, что на обложке стандартного издания будет Эден Азар, а на чемпионском издании будет изображён Вирджил ван Дейк.
Помимо Зидана в FIFA 20 появятся карточки Андреа Пирло, Дидье Дрогба, Иана Райта, Дирка Кюйта, Кака и Рональда Кумана. Ещё 13 кумиров будут анонсированы чуть позже.
- 30 июля 2019
-
16:29
-
13:50
-
13:40
-
08:40
- 29 июля 2019
-
21:50
-
16:39
-
11:43
-
08:53
- 28 июля 2019
-
23:09
- 27 июля 2019
-
22:59
-
20:44
-
18:19
-
16:14
- 26 июля 2019
-
19:50
-
19:01
-
18:02
- 25 июля 2019
-
12:27
- 24 июля 2019
-
15:48
-
15:08
-
13:23
-
12:03
- 23 июля 2019
-
23:52
-
19:35
-
19:23
-
16:09
-
13:32
-
12:28
- 22 июля 2019
-
21:40
-
09:40
- 21 июля 2019
-
21:11
-
13:19
- 20 июля 2019
-
21:30
-
20:32
-
16:32
-
15:30
Партнерский контент