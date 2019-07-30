Зидан будет изображён на обложке Ultimate издания FIFA 20

Компания EA Sports представила новых Кумиров FUT – легендарных футболистов прошлых лет, которые получили специальные карточки в футбольном симуляторе FIFA. Их можно включить в состав наряду с обычными игроками.

Один из новых кумиров – легендарный футболист «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан. Помимо этого чемпион мира станет новым лицом обложки издания FIFA 20 Ultimate.

Напомним, что ранее EA показали, что на обложке стандартного издания будет Эден Азар, а на чемпионском издании будет изображён Вирджил ван Дейк.

Помимо Зидана в FIFA 20 появятся карточки Андреа Пирло, Дидье Дрогба, Иана Райта, Дирка Кюйта, Кака и Рональда Кумана. Ещё 13 кумиров будут анонсированы чуть позже.