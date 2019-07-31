Объявлен состав сборной России на ЧМ по Overwatch

Тренер национальной команды Дмитрий Outbreak Петраков определился с составом, который будет представлять Россию на четвёртом турнире Overwatch World Cup среди сборных команд.

В состав вошли оба представителя нашей страны в лиге OWL – Георгий ShaDowBurn Гуща из Paris Eternal и Илья NLaaeR Коппалов из Atlanta Reign, а также Илья Txao Макаров из европейской региональной лиги.

Также в состав вошли Денис Tonic Рылов, Андрей Engh Шолохов и Александр MayN Мухин. Запасным станет опытный Рубен Rubikon Зурабян.

В 2016 году сборная России по Overwatch заняла второе место на World Cup, однако два следующих розыгрыша не смогла выйти в финал. Чемпионами мира трижды подряд стала сборная Южной Кореи.