Объявлен состав сборной России на ЧМ по Overwatch
Тренер национальной команды Дмитрий Outbreak Петраков определился с составом, который будет представлять Россию на четвёртом турнире Overwatch World Cup среди сборных команд.
В состав вошли оба представителя нашей страны в лиге OWL – Георгий ShaDowBurn Гуща из Paris Eternal и Илья NLaaeR Коппалов из Atlanta Reign, а также Илья Txao Макаров из европейской региональной лиги.
Также в состав вошли Денис Tonic Рылов, Андрей Engh Шолохов и Александр MayN Мухин. Запасным станет опытный Рубен Rubikon Зурабян.
В 2016 году сборная России по Overwatch заняла второе место на World Cup, однако два следующих розыгрыша не смогла выйти в финал. Чемпионами мира трижды подряд стала сборная Южной Кореи.
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