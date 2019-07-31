ForZe и Team Empire узнали соперников по Six Major

Организаторы Six Major Raleigh 2019 – второго по важности турнира в дисциплине Rainbow Six Siege – объявили состав групп. На первом этапе 16 команд будут разделены на 4 квартета, из которых в плей-офф пройдут по две команды.

Финалист чемпионата мира и действующий победитель про-лиги Team Empire посеян в группу А. Там команда сыграет с японской Nora-Rengo, бразильской Immortals и Team SoloMid из США.

Второй коллектив из России – forZe, который прошёл на турнир через европейскую квалификацию. В квартете D игроки будут бороться за место в плей-офф с бразильской FaZe Clan, американской DarkZero и Fnatic из Австралии.

Финал турнира пройдёт с 12 по 18 августа в Северной Каролине. Команды разыграют полмиллиона долларов.