Syman: есть надежда, что нам удастся сохранить логотип, но мы делаем новый

Менеджер команды Syman Gaming Чингиз Даулеткалиев рассказал «Чемпионату» подробности ситуации со сменой логотипа, которую потребовала Valve от киберспортивной организации. Он также отметил, что команда надеется сохранить эмблему.

«Представители SLTV передали нам информацию, что компания Valve дает нам время изменить логотип до конца этой недели. Мы не смогли напрямую связаться с Valve, чтобы объяснить, как разрабатывался логотип.

Мы хотим привлечь внимание к ситуации и выйти на прямой диалог с Valve и Immortals. Есть надежда, что нам все-таки удастся сохранить логотип на стикерах к мэйджору. Но как план В сейчас разрабатываем новый логотип», — сказал Даулеткалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.

Syman Gaming впервые примет участие в мэйджор-турнире. StarladderBerlin Major пройдет с 23 августа по 8 сентября.