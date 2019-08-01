В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали Ночного Волка

Разработчики Mortal Kombat 11 сегодня представили новый трейлер легендарного файтинга, в котором представили нового персонажа – Ночного Волка. Уже 13 августа он станет доступен всем владельцам Боевого набора.

Также состав бойцов пополнят Шан Цзун (уже доступен), Синдел, Спаун и два гостевых персонажа, которых анонсируют позднее. Владельцы Боевого набора также получат несколько классических обликов на популярных персонажей, а также новый сет для Сони Блейд.

