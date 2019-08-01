Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Syman Gaming не будет менять логотип

Syman Gaming не будет менять логотип
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Команда Syman Gaming сможет использовать свой логотип на предстоящем мэйджоре по CS:GO. Компания Valve ответила на запрос СНГ-коллектива и не будет настаивать на смене логотипа.

Ранее разработчики CS:GO попросили Syman Gaming изменить логотип, поскольку он напоминает эмблему команды Immortals. Менеджер Syman рассказал «Чемпионату», что команда готовит обновленное лого, однако надеется сохранить старую версию.

Syman: есть надежда, что нам удастся сохранить логотип, но мы делаем новый
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент