Самый популярный стример Fortnite уходит с Twitch на другую платформу

Известный стример Тайлер Ninja Блевинс объявил о подписании соглашения с платформой для стримов Mixer. Речь идет об эксклюзивном контракте. Это значит, что Тайлер больше не будет проводить трансляции на Twitch.

Ninja также выпустил обращение к подписчикам, в котором отметил, что формат и содержание стримов не изменится – только платформа, на которой теперь будут проходить его трансляции.

Тайлер проводил стримы на Twitch с 2011 года. За восемь лет он набрал более 14 миллионов фолловеров и 437 миллионов просмотров, что делает его одним из самых популярных стримеров платформы.