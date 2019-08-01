Самый популярный стример Fortnite уходит с Twitch на другую платформу
Известный стример Тайлер Ninja Блевинс объявил о подписании соглашения с платформой для стримов Mixer. Речь идет об эксклюзивном контракте. Это значит, что Тайлер больше не будет проводить трансляции на Twitch.
Ninja также выпустил обращение к подписчикам, в котором отметил, что формат и содержание стримов не изменится – только платформа, на которой теперь будут проходить его трансляции.
Тайлер проводил стримы на Twitch с 2011 года. За восемь лет он набрал более 14 миллионов фолловеров и 437 миллионов просмотров, что делает его одним из самых популярных стримеров платформы.
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