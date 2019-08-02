Все игроки NAVI получили визы для участия в The International

Официальные ресурсы Natus Vincere сообщили, что игрок состава по Dota 2 Евгений Blizzy Ри несколько часов назад последним получил разрешение на въезд в Китай, где пройдет чемпионат мира The International.

Сейчас Blizzy направляется в Шанхай, где NAVI проведут двухнедельный буткемп перед стартом The International 2019. Находятся остальные игроки «рождённых побеждать» в Китае или вылетят вместе с Blizzy, пока не сообщается.

The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Призовой фонд турнира составит более $ 31 млн, СНГ-регион представят Virtus.pro и Natus Vincere.