Все игроки NAVI получили визы для участия в The International
Официальные ресурсы Natus Vincere сообщили, что игрок состава по Dota 2 Евгений Blizzy Ри несколько часов назад последним получил разрешение на въезд в Китай, где пройдет чемпионат мира The International.
Сейчас Blizzy направляется в Шанхай, где NAVI проведут двухнедельный буткемп перед стартом The International 2019. Находятся остальные игроки «рождённых побеждать» в Китае или вылетят вместе с Blizzy, пока не сообщается.
The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Призовой фонд турнира составит более $ 31 млн, СНГ-регион представят Virtus.pro и Natus Vincere.
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