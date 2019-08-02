Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO

Известный российский певец Егор Крид проводит трансляцию на платформе Twitch. На своём первом стриме он играет в CS:GO и общается с капитаном Natus Vincere Даниилом Zeus Тесленко.



В первый час за трансляцией следят более 8000 человек одновременно. Только что созданный канал egorkreed58 на момент подготовки материала набрал более 3500 фолловеров.



Исполнитель не сообщил, как часто будет проводить трансляции и в какие игры играть, однако точно планирует продолжить развитие канала.

Крид часто участвует в частных мероприятиях, рекламных коллаборациях и съёмках. В 2017 году он занял седьмое место в рейтинге журнала Forbes среди российских знаменитостей. В марте 2019 года у артиста закончился контракт с лейблом Black Star Incorporated, с которым он сотрудничал с 2012 года. Егор принял решение заниматься карьерой самостоятельно.