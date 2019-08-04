Capcom может работать над новой Resident Evil

Разработчики игр из Capcom приступили к поискам тестировщиков для своего нового проекта, о котором пока не сообщили никакой информации. При этом компания выбирает геймеров из числа фанатов серии Resident Evil.



На то, что проект может оказаться новой частью игры, указывают и другие факты. Месяц назад команда провела встречу с поклонниками Resident Evil, а приглашения игрокам рассылает подразделение компании, отвечающее за Resident Evil и Devil May Cry.



Последняя игра франшизы Resident Evil вышла в свет в 2017 году. Как предполагают специалисты, сейчас речь может идти о ремейке третьей части, которая появилась в 1999 году.