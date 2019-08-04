Призовой фонд The International 2019 превысил два миллиарда рублей

«Студия аналитики» перевела призовой фонд грядущего чемпионата мира по Dota 2 в российские рубли. Оказалось, что сегодня вечером сумма, которую разыграют 18 лучших команд мира, превысила 2 млрд рублей.

Начальный призовой фонд The International в размере $1 600 000 увеличивают обычные пользователи за счёт покупки посвящённых турниру внутриигровых предметов. На данный момент он составляет более $ 31,5 млн и продолжает расти.

В этом году The International 2019 впервые примет китайский город. Турнир пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа, наш регион представят Virtus.pro и Natus Vincere.