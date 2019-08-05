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Авиакомпания будет показывать матчи Dota 2 во время полётов

Авиакомпания будет показывать матчи Dota 2 во время полётов
Киберспорт / Dota 2 0

Игровой издатель Perfect World анонсировал сотрудничество с авиаперевозчиком Air China. На всех рейсах компании, оснащённых системой Wi-Fi, теперь можно будет просмотреть записи матчей и трейлеры в Dota 2.

Акция будет действовать до конца лета, в том числе и во время чемпионата мира The International 2019. Air China обслуживает сообщение между китайскими городами и московским аэропортом Шереметьево, а также аэропортами Читы и Иркутска.

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