Авиакомпания будет показывать матчи Dota 2 во время полётов

Игровой издатель Perfect World анонсировал сотрудничество с авиаперевозчиком Air China. На всех рейсах компании, оснащённых системой Wi-Fi, теперь можно будет просмотреть записи матчей и трейлеры в Dota 2.

Акция будет действовать до конца лета, в том числе и во время чемпионата мира The International 2019. Air China обслуживает сообщение между китайскими городами и московским аэропортом Шереметьево, а также аэропортами Читы и Иркутска.