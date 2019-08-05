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От Activision Blizzard требуют оплатить налоги на $ 1 млрд

От Activision Blizzard требуют оплатить налоги на $ 1 млрд
Киберспорт / Другие игры 0

Расследование портала Tax Watch показало, что игровая компания Activision Blizzard использовала бреши в законодательстве, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более миллиарда долларов.

В период с 2013 по 2017 год компании удалось вывести $ 5 млрд на офшорные счета в Ирландии, Барбадосе и некоторых других странах.

Этот факт стал объектом внимания спецслужб Франции и Швеции, которые потребовали от Activision Blizzard миллиард долларов. Также расследование ведётся в Великобритании, а правительство США уже получило от компании $ 345 млн в качестве компенсации.

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