От Activision Blizzard требуют оплатить налоги на $ 1 млрд

Расследование портала Tax Watch показало, что игровая компания Activision Blizzard использовала бреши в законодательстве, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более миллиарда долларов.

В период с 2013 по 2017 год компании удалось вывести $ 5 млрд на офшорные счета в Ирландии, Барбадосе и некоторых других странах.

Этот факт стал объектом внимания спецслужб Франции и Швеции, которые потребовали от Activision Blizzard миллиард долларов. Также расследование ведётся в Великобритании, а правительство США уже получило от компании $ 345 млн в качестве компенсации.