От Activision Blizzard требуют оплатить налоги на $ 1 млрд
Расследование портала Tax Watch показало, что игровая компания Activision Blizzard использовала бреши в законодательстве, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более миллиарда долларов.
В период с 2013 по 2017 год компании удалось вывести $ 5 млрд на офшорные счета в Ирландии, Барбадосе и некоторых других странах.
Этот факт стал объектом внимания спецслужб Франции и Швеции, которые потребовали от Activision Blizzard миллиард долларов. Также расследование ведётся в Великобритании, а правительство США уже получило от компании $ 345 млн в качестве компенсации.
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