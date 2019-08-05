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RuHub проведёт серию эфиров о предыдущих The International

RuHub проведёт серию эфиров о предыдущих The International
Киберспорт / Dota 2 0

Студия RuHub анонсировала в соцсетях новый проект, посвящённый предыдущим турнирам серии The International по Dota 2.

Каждый день с 7 по 14 августа на канале RuHub будут проводиться трансляции, посвящённые чемпионатам мира по порядку. В эфире появятся воспоминания участников событий, записи матчей и иной контент студии, подготовленный специально к данным эфирам.

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