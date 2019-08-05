RuHub проведёт серию эфиров о предыдущих The International

Студия RuHub анонсировала в соцсетях новый проект, посвящённый предыдущим турнирам серии The International по Dota 2.

Каждый день с 7 по 14 августа на канале RuHub будут проводиться трансляции, посвящённые чемпионатам мира по порядку. В эфире появятся воспоминания участников событий, записи матчей и иной контент студии, подготовленный специально к данным эфирам.