Егор Крид проведёт стрим с лучшим игроком в мире по CS:GO

Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев сообщил, что сегодня проведет совместный стрим с хип-хоп исполнителем Егором Кридом. На этот раз трансляцию будут вести и артист, и сам игрок.

Ранее Егор Крид провел первый стрим на Twitch с капитаном NAVI Даниилом Zeus Тесленко. Эфир длился около двух часов, в течение которых они играли в CS:GO. Трансляция собирала до 12 000 зрителей одновременно.

Александр s1mple Костылев выступает за Natus Vincere c августа 2016 года. В 2018 году он был признан игроком года в CS:GO.