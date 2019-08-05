Егор Крид проведёт стрим с лучшим игроком в мире по CS:GO
Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев сообщил, что сегодня проведет совместный стрим с хип-хоп исполнителем Егором Кридом. На этот раз трансляцию будут вести и артист, и сам игрок.
Ранее Егор Крид провел первый стрим на Twitch с капитаном NAVI Даниилом Zeus Тесленко. Эфир длился около двух часов, в течение которых они играли в CS:GO. Трансляция собирала до 12 000 зрителей одновременно.
Александр s1mple Костылев выступает за Natus Vincere c августа 2016 года. В 2018 году он был признан игроком года в CS:GO.
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