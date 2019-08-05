Акции Blizzard и EA упали на 5 процентов после речи Дональда Трампа
Акции нескольких известных игровых компаний, в том числе Activision Blizzard и Electronic Arts, упали на 5%. Об этом сообщает Bloomberg.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в ходе своей речи осудил «прославление насилия» в видеоиграх, а также отметил, что не намерен игнорировать опасности со стороны социальных сетей и Интернета.
В ходе речи президент США также заявил, что Интернет предоставляет возможности для радикализации беспокойных умов и часто используется для совершения различных преступлений.
Ранее разработчики заявляли, что игры не влияют на уровень агрессии человека. Это же подтверждали и данные различных исследований.
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