Акции Blizzard и EA упали на 5 процентов после речи Дональда Трампа

Акции нескольких известных игровых компаний, в том числе Activision Blizzard и Electronic Arts, упали на 5%. Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в ходе своей речи осудил «прославление насилия» в видеоиграх, а также отметил, что не намерен игнорировать опасности со стороны социальных сетей и Интернета.

В ходе речи президент США также заявил, что Интернет предоставляет возможности для радикализации беспокойных умов и часто используется для совершения различных преступлений.

Ранее разработчики заявляли, что игры не влияют на уровень агрессии человека. Это же подтверждали и данные различных исследований.