Совет Атаманов России требует от авторов игры «Казаки» $ 4 млрд

Совет Атаманов России потребовал от украинской игровой компании GSC Game World долю от игры «Казаки». Решение принято на основании того, что исторически родиной казаков считается Рязань.

Как утверждает казачий генерал Геннадий Ковалёв, в совете рассчитывают на 10% от продажи игры, эта сумма может составить около $ 4 млрд. В противном случае Совет Атаманов готовит иск в Европейский Суд.

Казаки уже провели ряд консультаций и уверены в успехе дела, поскольку готовы предоставить все исторические документы. При этом в совете отмечают, что деньги получат и украинские казаки – около 8 тыс. евро на каждого.

По словам официальных лиц Совета Атаманов, разработчики серии «Казаков» из GSC Game World не обеднеют, так как у них есть ещё S.T.A.L.K.E.R., Warcraft и Чернобыль.