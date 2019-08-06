Сообщение о претензиях Совета атаманов к авторам «Казаков» оказалось фейком

Распространившаяся в Сети информация, что Совет атаманов России потребует у украинской компании GSC Game World десятую часть дохода с продажи игры «Казаки», не соответствует действительности.



Данную новость опубликовали многие российские издания со ссылкой на Newsland.com. Однако выяснилось, что первоисточником является другой сайт — Zavtra, публикации которого ранее уже опровергались главой Казачьего информационно-аналитического центра Алексеем Зборовским.



Автор заметки на сайте Zavtra называет себя «координатором казачества по работе со СМИ ЦФО» Валерием Розановым. Впрочем, как отмечает Зборовский, речь идёт о тролле, который пытается привлечь к себе внимание, искажая при этом представление о казаках.



Розанов от имени казачьего генерала Геннадия Ковалёва написал, что Совет атаманов России рассчитывает получить от GSC Game World около $ 4 млн, в противном случае подготовит иск в Европейский суд.