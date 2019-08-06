Сообщение о претензиях Совета атаманов к авторам «Казаков» оказалось фейком

Распространившаяся в Сети информация, что Совет атаманов России потребует у украинской компании GSC Game World десятую часть дохода с продажи игры «Казаки», не соответствует действительности.
Данную новость опубликовали многие российские издания со ссылкой на Newsland.com. Однако выяснилось, что первоисточником является другой сайт — Zavtra, публикации которого ранее уже опровергались главой Казачьего информационно-аналитического центра Алексеем Зборовским.
Автор заметки на сайте Zavtra называет себя «координатором казачества по работе со СМИ ЦФО» Валерием Розановым. Впрочем, как отмечает Зборовский, речь идёт о тролле, который пытается привлечь к себе внимание, искажая при этом представление о казаках.
Розанов от имени казачьего генерала Геннадия Ковалёва написал, что Совет атаманов России рассчитывает получить от GSC Game World около $ 4 млн, в противном случае подготовит иск в Европейский суд.
- 6 августа 2019
-
22:29
-
17:57
-
09:21
- 5 августа 2019
-
23:18
-
20:32
-
20:09
-
18:20
-
17:00
-
11:24
- 4 августа 2019
-
22:14
-
21:54
-
14:15
-
13:50
- 2 августа 2019
-
22:42
-
16:24
-
15:19
- 1 августа 2019
-
21:50
-
21:43
-
16:47
-
15:12
- 31 июля 2019
-
21:18
-
20:59
-
13:57
-
12:19
-
12:10
- 30 июля 2019
-
16:29
-
13:50
-
13:40
-
08:40
- 29 июля 2019
-
21:50
-
16:39
-
11:43
-
08:53
- 28 июля 2019
-
23:09
- 27 июля 2019
-
22:59