В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга

Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы. Одиночный и групповой рейтинг будет объединен в один показатель, который будет меняться каждую игру независимо от количества игроков в группе.

Однако показателей MMR все равно останется больше, чем один. Теперь у каждого игрока будут отдельные показатели в играх на кор-персонажах и в играх на саппортах.

Пока функция действует в экспериментальном режиме, однако каждый тип рейтинга будет иметь свою таблицу лидеров, а в перспективе, если опыт будет признан успешным, каждый из типов MMR будет требовать отдельной калибровки.

Эксперимент будет продолжаться до конца сезона, а после The International разработчики пообещали ознакомиться с отзывами игроков и принять окончательное решение по данной функции. Также Valve предупредили, что при вводе обновления в игру могут возникнуть различные ошибки при поиске игр.