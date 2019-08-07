Стали известны подробности турнира по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн

Разработчики оригинальной версии «дота-шахмат» рассказали о деталях проведения первого LAN-турнира по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн. Стало известно, что финальная часть пройдёт в Шанхае 25-27 октября, участие в турнире примут 32 участника.

Участники Auto Chess Invitational 2019 определятся в восьми региональных квалификациях. В СНГ отборочный турнир проведёт ESforce Holding, он состоится в сентябре. Два сильнейших игрока представят регион в финале.

Auto Chess стала известна более полугода назад как пользовательская карта в Dota 2. С тех пор разработчики Drodo Studio превратили «кастомку» в отдельную игру, а разработчики Dota 2 и League of Legends выпустили похожие продукты для своих MOBA.