Стали известны подробности турнира по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн
Разработчики оригинальной версии «дота-шахмат» рассказали о деталях проведения первого LAN-турнира по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн. Стало известно, что финальная часть пройдёт в Шанхае 25-27 октября, участие в турнире примут 32 участника.
Участники Auto Chess Invitational 2019 определятся в восьми региональных квалификациях. В СНГ отборочный турнир проведёт ESforce Holding, он состоится в сентябре. Два сильнейших игрока представят регион в финале.
Auto Chess стала известна более полугода назад как пользовательская карта в Dota 2. С тех пор разработчики Drodo Studio превратили «кастомку» в отдельную игру, а разработчики Dota 2 и League of Legends выпустили похожие продукты для своих MOBA.
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