EA рассказали о новых особенностях режима карьеры в FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Разработчики серии футбольных симуляторов FIFA рассказали, что в новой игре особое внимание будет уделено режиму карьеры. Отмечается, что изменения придадут ему глубины и аутентичности.
Elecronic Arts существенно расширит выбор при создании персонажа (телосложение, одежда, прическа). Кроме того, менеджер сможет напрямую воздействовать на игроков с помощью различных инструментов для коммуникации, таких как пресс-конференции или разговоры тет-а-тет.
Пользовательский интерфейс будет динамично изменяться в зависимости от турнира – уникальное оформление получат пять национальных лиг, а также Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА.
FIFA 20 выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4 27 сентября 2019 года.
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