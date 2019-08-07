EA рассказали о новых особенностях режима карьеры в FIFA 20

Разработчики серии футбольных симуляторов FIFA рассказали, что в новой игре особое внимание будет уделено режиму карьеры. Отмечается, что изменения придадут ему глубины и аутентичности.

Elecronic Arts существенно расширит выбор при создании персонажа (телосложение, одежда, прическа). Кроме того, менеджер сможет напрямую воздействовать на игроков с помощью различных инструментов для коммуникации, таких как пресс-конференции или разговоры тет-а-тет.

Пользовательский интерфейс будет динамично изменяться в зависимости от турнира – уникальное оформление получат пять национальных лиг, а также Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА.

FIFA 20 выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4 27 сентября 2019 года.