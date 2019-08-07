В офис Twitch заявилась полиция после угрозы терракта
Полиция Сан-Франциско сегодня посетила штаб-квартиру платформы для стримов Twitch в рамках расследования угрозы, которая ранее поступила в адрес компании.
Обе стороны не сообщили о причинах визита, однако сотрудники Twitch в социальных сетях рассказали, что речь шла о возможном теракте со стрельбой. Полицейские посоветовали работникам сайта выполнять свои обязанности из дома.
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