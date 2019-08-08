Игрок сборной России рассказал о подготовке к чемпионату мира по PUBG

За день до старта главного турнира по PUBG среди национальных команд игрок CrowCrowd и сборной России Дмитрий Kemba7 Рожков рассказал о деталях подготовки и ожиданиях от турнира.
«Место в сборной значит, что я – один из лучших игроков в России. На нас большая ответственность, так как за нас все болеют.
Перед турниром мы много играли вместе, пытались сыграться. Особенно больших трудностей не было: все игроки сборной давно знакомы друг с другом и общаются между собой. Мы хорошо понимаем друг друга, хотя стиль игры отличается от того, что показывает CrowCrowd», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.
PUBG Nations Cup пройдет с 9 по 11 августа в Сеуле. 16 национальных сборных разыграют призовой фонд в $ 500 тыс. и титул чемпиона мира в данном формате.
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