Игрок сборной России рассказал о подготовке к чемпионату мира по PUBG

За день до старта главного турнира по PUBG среди национальных команд игрок CrowCrowd и сборной России Дмитрий Kemba7 Рожков рассказал о деталях подготовки и ожиданиях от турнира.

«Место в сборной значит, что я – один из лучших игроков в России. На нас большая ответственность, так как за нас все болеют.

Перед турниром мы много играли вместе, пытались сыграться. Особенно больших трудностей не было: все игроки сборной давно знакомы друг с другом и общаются между собой. Мы хорошо понимаем друг друга, хотя стиль игры отличается от того, что показывает CrowCrowd», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.

PUBG Nations Cup пройдет с 9 по 11 августа в Сеуле. 16 национальных сборных разыграют призовой фонд в $ 500 тыс. и титул чемпиона мира в данном формате.