Генменеджер CrowCrowd оценил шансы сборной России на чемпионате мира по PUBG

В преддверии турнира PUBG Nations Cup среди национальных сборных руководитель команды CrowCrowd Алексей Песков-Гузаиров оценил шансы сборной России. Один из игроков его клуба вошел в состав сборной России наряду с представителями NAVI и FaZe Clan.
«Команда от России собралась что надо: три игрока из топ-2 коллективов PEL, среди них сильнейший капитан Ceh9. А также Kemba7 из CrowCrowd – лучший по количеству фрагов в своей лиге.
Из европейских стран с Россией смогут потягаться разве что Финляндия и Германия. Последняя – только благодаря тому, что полностью дублирует состав команды G2, ребятам не нужно привыкать друг к другу», — сказал Песков-Гузаиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.
PUBG Nations Cup пройдет с 9 по 11 августа в Сеуле. 16 национальных сборных разыграют призовой фонд в $ 500 тыс. и титул чемпиона мира в данном формате.
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