Издатель GTA V устроил слежку за блогером, сливавшим инсайды

Компания Take-Two официально призналась, что наняла частных детективов, которые недавно пришли домой к YouTube-блогеру Мэтту SupMatto Сомерсу. В компании заявили, что имели на это право, так как блогер зарабатывал деньги на раскрытии конфиденциальных данных о Borderlands 3, нарушая авторские права.

Ранее блогер на своем YouTube-канале рассказывал различные инсайды об игре Borderlands 3. Через определенное время некоторые его ролики оказались заблокированы, а в квартиру заявились детективы, угрожая судом. После этого SupMatto решил приостановить свою блогерскую деятельность.

Несмотря на то, что Take-Two не стала подавать в суд на блогера, игровая общественность уже призвала бойкотировать Borderlands 3. Таким образом пользователи соцсетей выражают солидарность с SupMatto, несколько месяцев подвергавшемуся преследованию.

