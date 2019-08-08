Издатель GTA V устроил слежку за блогером, сливавшим инсайды

Компания Take-Two официально призналась, что наняла частных детективов, которые недавно пришли домой к YouTube-блогеру Мэтту SupMatto Сомерсу. В компании заявили, что имели на это право, так как блогер зарабатывал деньги на раскрытии конфиденциальных данных о Borderlands 3, нарушая авторские права.
Ранее блогер на своем YouTube-канале рассказывал различные инсайды об игре Borderlands 3. Через определенное время некоторые его ролики оказались заблокированы, а в квартиру заявились детективы, угрожая судом. После этого SupMatto решил приостановить свою блогерскую деятельность.
Несмотря на то, что Take-Two не стала подавать в суд на блогера, игровая общественность уже призвала бойкотировать Borderlands 3. Таким образом пользователи соцсетей выражают солидарность с SupMatto, несколько месяцев подвергавшемуся преследованию.
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