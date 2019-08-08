Сборная Румынии снялась с Кубка мира по Overwatch

Тренер сборной Румынии обвинил компанию Blizzard в принятии глупых решений и экономии на всём, чтобы увеличить просмотры Overwatch League. По словам Андрея ElDonte Раурену, Blizzard даже отказалась выдать команде несколько лишних футболок, однако после изменила решение.

Основная претензия наставника румынской сборной связана с тем, что в этом году Blizzard приняла решение оплачивать расходы на поездку и проживание лишь 10 лучшим сборным мирового рейтинга. Остальные смогут принять участие в Кубке мира по Overwatch, только если поедут в США на собственные средства.

Так как у сборной Румынии нет денег, команда отказывается от участия в турнире, который пройдёт на Blizzcon с 1 по 3 ноября. Пока известны лишь 10 участников финала Кубка мира (в их числе сборная России), ещё 36 команд смогут принять участие, если сами оплатят дорогу и проживание.