Adekvat рассказал о возвращении на The International по Dota 2

Комментатор RuHub Рустам Adekvat Мавлютов, получивший приглашение в команду для освещения The International впервые за два сезона, рассказал о реакции на инвайт от Valve и отсутствие в списке Дмитрия NotInMyHouse Крупнова.
«Безусловно, очень рад вернуться в ряды комментаторов The International после такого перерыва. Но могу сказать, что ни наличие приглашения, ни его отсутствие не мешало мне полностью отдаваться любимому делу. Это приглашение – лишь показатель того, что я на правильном пути в работе.
Что касается Дмитрия NotInMyHouse Крупнова, то очень надеюсь, что отсутствие приглашения у него не убьет в нём запал работать и расти на своём месте в следующем сезоне», — сказал Мавлютов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.
Для освещения The International 2019 по Dota 2 на русском языке разработчики компании Valve пригласили 26 человек.
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