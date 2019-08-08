Adekvat рассказал о возвращении на The International по Dota 2

Комментатор RuHub Рустам Adekvat Мавлютов, получивший приглашение в команду для освещения The International впервые за два сезона, рассказал о реакции на инвайт от Valve и отсутствие в списке Дмитрия NotInMyHouse Крупнова.

«Безусловно, очень рад вернуться в ряды комментаторов The International после такого перерыва. Но могу сказать, что ни наличие приглашения, ни его отсутствие не мешало мне полностью отдаваться любимому делу. Это приглашение – лишь показатель того, что я на правильном пути в работе.

Что касается Дмитрия NotInMyHouse Крупнова, то очень надеюсь, что отсутствие приглашения у него не убьет в нём запал работать и расти на своём месте в следующем сезоне», — сказал Мавлютов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.

Для освещения The International 2019 по Dota 2 на русском языке разработчики компании Valve пригласили 26 человек.